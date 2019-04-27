В Новосибирске полиция пришла домой к школьнику из-за футболок, посвященных убийству в керченском колледже

Подросток основал бренд одежды под названием «Провокация». На той неделе мальчику принесли повестку, по которой он должен явиться для беседы с правоохранителями, сообщает портал «Тайга-Инфо». Подросток рассказал, что полицейские обвиняли его в оправдании террористической деятельности и выясняли, не состоит ли он в каких-либо группировках. Возбуждено ли уголовное дело, школьник не знает. Он уверяет, что бренд «Провокация» выступает против стрельбы в школах и не оправдывает экстремизм.