Путин: Упрощенный порядок получения российских паспортов может быть распространен на всех граждан Украины

Упрощенный порядок получения российских паспортов может быть распространен на всех граждан Украины, а не только жителей Донбасса. Об этом заявил президент Путин на встрече с журналистами по итогам визита в Китай. Он назвал страшилками утверждения о том, что предоставление российских паспортов жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР слишком дорого обойдется российскому бюджету. По мнению президента, такая информация вбрасывается людьми или политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия поддерживала людей, проживающих в Донбассе. Выдача паспортов не повлечет негативных последствий для российских пенсионеров. Все социальные обязательства государства перед россиянами будут выполнены, добавил Путин.

На выдачу паспортов жителям Донбасса может потребоваться около ста миллиардов рублей. Об этом заявил президент Путин. «Это не в один год, а в течение нескольких лет», — уточнил он. По мнению Путина, для России это не является чем-то критическим и не может поставить под сомнение исполнение обязательств перед российскими пенсионерами.