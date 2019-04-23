По словам отца осужденной бывшей студентки МГУ Карауловой, сегодня ее выпустили на свободу быстро и без проволочек

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которая в конце 2016 года была осуждена на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к запрещенному в России «Исламскому государству» (ИГИЛ), вышла сегодня утром на свободу. По словам ее отца Павла Караулова, девушку выпустили невероятно быстро и без проволочек с документами. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Освободили практически мгновенно, все вопросы с документами решили реально за минуты. Что никто из моих знакомых, включая адвокатов, на своем опыте припомнить такого не может. Документы передали вчера, а в 8.00 утра сегодня уже было все готово. Удивительно и приятно все прошло быстро. Я считаю, что правда все-таки восторжествовала, несмотря ни на что», — сказал он.

По словам отца, Варвара собирается продолжить учебу и работу.

«Два высших образования требуют повышенных усилий по учебе, тем более мы бы хотели вернуться на очную форму обучения — либо в МГУ, либо в ВШЭ на юридические факультеты», — отметил он.

Варвара Караулова была приговорена к 4,5 годам колонии общего режима в декабре 2016 года. Студентку, которой на тот момент было 19 лет, задержали в 2015 году на турецко-сирийской границе в городе Килис в составе группы из 14 россиян. Затем ее в сопровождении сотрудников Интерпола и турецкой миграционной службы доставили в Москву.

По некоторым данным, попасть в Сирию она хотела под влиянием своего друга Айрата Саматова, с которым поддерживала контакт в соцсетях. После того как ее дело получило широкий резонанс, девушка сменила имя и фамилию, став Александрой Ивановой. В марте 2017 года Верховный суд РФ признал законным приговор Московского окружного военного суда.

16 апреля 2019 года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно досрочном освобождении Карауловой. Выступая в суде, она назвала свой поступок «самой большой глупостью», которую она когда-либо делала в жизни.