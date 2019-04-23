Первый канал проверит результаты голосования в финале шоу «Голос. Дети»

В конкурсе победила дочь певицы Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова. «Есть признаки аномального голосования. Инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников», об этом РБК сообщил источник на Первом канале.

Победа дочери певицы Алсу в шоу «Голос. Дети» могла быть обусловлена наличием крайне популярных покровителей. Уровень поддержки других ребят мог не выдержать такой конкуренции. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала телекритик Ирина Петровская. Результат «Голоса» нельзя назвать очевидной подтасовкой, считает Ирина Петровская.