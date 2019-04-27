Грядущий уикенд, по прогнозам, станет самым провальным для российских кинотеатров в этом году

Таковы будут последствия переноса премьеры новой части блокбастера «Мстители».

Россиянам нечего смотреть: из-за переноса «Мстителей» кинотеатры остались без громких новинок, и, по прогнозу портала «Бюллетень кинопрокатчика», это будут самые слабые выходные по размеру сборов. Лидером по-прежнему останется лента «Миллиард» с Владимиром Машковым, ради которой, как сообщали «Ведомости», и решено было подвинуть американский блокбастер. При этом российский фильм, как ожидается, с четверга по воскресенье не наберет больше 80 миллионов рублей. Показы проходят в полупустых залах кинотеатров – по данным системы ЕАИС, анализирующей аудиторию, у «Миллиарда» среднее количество зрителей на сеанс упало до шести.

На ситуацию пожаловался гендиректор компании «Невафильм» Олег Березин на своей странице в «Фейсбуке». Он назвал происходящее «вредительством в области регулирования кинопоказа».

В России «Мстители» выйдут в широкий прокат в понедельник. По прогнозам, фильм может стать одним из самых кассовых в истории.