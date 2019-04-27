На Шри-Ланке в результате спецоперации против террористов погибли дети

Тела шести детей найдены в одном из домов, где произошла перестрелка между спецназовцами и членами, предположительно, террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя вооруженных сил страны. По его данным, перестрелка произошла в пятницу вечером в городе Сейнтамаруту к югу от Коломбо. В свою очередь портал «Ньюсферст» передает, что в этом доме произошли несколько взрывов. Внутри здания полиция обнаружила помимо погибших детей, тела трех, предположительно, смертников и трех женщин. В Пасху, неделю назад, на отсрове произошла серия терактов в церквях и отелях. Сообщалось о 359 жертвах, однако позднее выяснилось, что эти данные были ошибочно завышены медиками. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек, сотни ранены.

Задержаны около ста подозреваемых.