Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»

Документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте» не вышел в эфир телеканала в назначенное время, вместо него поставили фильм про Матрону, передает корр. ТАСС.

Фильм всегда выходит на следующий день после финала и был анонсирован на субботу 10 15 мск. Он готовится заранее, после финала в него вносится уточнение о том, кто стал победителем.

Первый канал не комментирует изменение в сетке телевещания и не объясняет, с чем связано такое решение.

Ранее РБК со ссылкой на источники на телеканале, а также в компании-производителе передачи «Красный квадрат» сообщил, что Первый канал проведет проверку результатов конкурса «Голос. Дети», поскольку было замечены «признаки аномального голосования».