Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»
Фильм всегда выходит на следующий день после финала и был анонсирован на субботу 10 15 мск. Он готовится заранее, после финала в него вносится уточнение о том, кто стал победителем.
Первый канал не комментирует изменение в сетке телевещания и не объясняет, с чем связано такое решение.
Ранее РБК со ссылкой на источники на телеканале, а также в компании-производителе передачи «Красный квадрат» сообщил, что Первый канал проведет проверку результатов конкурса «Голос. Дети», поскольку было замечены «признаки аномального голосования».