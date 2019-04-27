В Москве задержан и арестован украинский мультимиллионер Павел Климец, — об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, против Климца возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Суд отправил мультимиллионера в СИЗО 12 апреля, затем адвокаты обжаловали решение, и апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила постановление об аресте, но бизнесмена оставили под стражей.

Климец мог приехать в Москву чтобы обсудить свои активы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, контроль над которыми он потерял в 2014 году после начала конфликта в Донбассе, — пишет Коммерсант.