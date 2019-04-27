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11:30, 27 апреля 2019

Росгвардия хочет сделать закрытой информацию о своих госзакупках

Ведомство начало разрабатывать соответствующий законопроект, сообщает Интерфакс со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов. Как заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, его ведомство выполняет задачи особой важности, в том числе, это обеспечение общественной безопасности и борьба с терроризмом. Поэтому, по мнению Грибакина, часть инфомрацию о тактике действий, вооружении и оснащенности войск не должна носить публичный характер.

Сейчас скрывать информацию о госзакупках могут органы власти, работа которых связана с обеспечением госбезопасности, в том числе, Минобороны, ФСБ и служба внешней разведки.



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