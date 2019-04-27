Бывшему милиционеру Денису Евсюкову, который устроил бойню в супермаркете, могут смягчить условия содержания

Бывшему милиционеру Денису Евсюкову, который устроил бойню в московском супермаркете, могут смягчить условия содержания. При этом он еще не выплатил компенсации.

Бывший начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков ровно 10 лет назад открыл стрельбу в магазине. Он убил двух человек и ранил более 20. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному сроку, который Евсюков отбывает в колонии «Черный дельфин» под Оренбургом — это тюрьма для опасных убийц, террористов и маньяков. Его адвокат Павел Лапшов сказал РИА, что спустя 10 лет заключения у Евсюкова есть право на небольшое смягчение режима. Например, на длительные свидания с близкими родственниками.

Суд также обязал бывшего майора выплатить потерпевшим 650 тысяч рублей в качестве компенсации. Евсюков этого не сделал. Между тем, как сказал РИА представитель потерпевших Игорь Трунов, вопрос компенсации для пострадавших все еще актуален, им необходимо лечение — у Ильи Герасименко пуля под сердцем, а Луизу Салихову Евсюков ранил в лицо и ей нужны пластические операции.

Государственные органы не стали платить за Евсюкова компенсации под тем предлогом, что бывший майор в момент стрельбы был не на службе.