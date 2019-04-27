Варвару Караулову освободили из колонии

Студентка МГУ пробыла в заключении около трех по обвинению в попытке примкнуть к террористам запрещенного в России «Исламского государства».

Варвара Караулова освободилась из вологодской колонии сегодня около восьми утра. На выходе ее уже ждали журналисты. Девушка рассказала изданию «МБХ-Медиа», что пока не осознает факт собственного освобождения. По словам Карауловой, завтра она собирается сходить в церковь на пасхальную службу.

Об удовлетворении ходатайства осужденной об УДО стало известно 16 апреля. Неотбытая часть наказания составляет год и десять месяцев, и в течение этого времени нельзя будет менять место жительства и работы без специального уведомления.

Караулова сбежала из дома в мае 2015-го года и позднее была задержана при попытке перейти границу Турции и Сирии. Спустя несколько месяцев в отношении нее было возбуждено уголовное дело. По версии самой Карауловой, которая сменила имя на Александру Иванову, она поехала в Сирию из-за романтических чувств к боевику «Исламского государства».

Ранее девушка рассказала, что после освобождения собирается продолжить свое обучение.