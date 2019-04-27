Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году

Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для российских кинотеатров станет самым провальным в году. Об этом сообщает Бюллетень кинопрокатчика. Мировая премьера «Мстителей» состоялась 24 апреля. За первые два дня проката фильм собрал почти 400 миллионов долларов – этот показатель входит в двадцатку лучших международных стартов в истории.

В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах. У фильма «Миллиард», из-за которого, по данным газеты «Ведомости», перенесли показ «Мстителей», среднее количество посетителей на сеанс — всего шесть человек, сообщает портал DTF.