На Шри-Ланке 15 человек, в том числе, шестеро детей погибли во время спецоперации против предполагаемых террористов

На Шри-Ланке 15 человек, в том числе, шестеро детей погибли во время полицейской спецоперации против предполагаемых террористов. Тела погибших была найдены на месте взорвавшегося дома, сообщает РИА Новости. По разным данным, среди погибших трое или шестеро предполагаемых террористов-смертников.

В пятницу в городе Калмунай прогремели три взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова. За последние сутки власти задержали 20 подозреваемых в причастности к терроризму.