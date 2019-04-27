В Кремле назвали неприемлемым содержание россиянки Марии Бутиной в американской тюрьме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Бутина не была и не могла быть замешана в том, в чем она обвиняется. «Здесь, наверное, ключевое слово, что она пошла на сделку со следствием. Но мы с вами не знаем деталей этой сделки», — сказал Песков.

Накануне суд США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Ей зачтут время, которое она провела в заключении после ареста, а после отбытия полного срока депортируют. В декабре Бутина пошла на сделку со следствием, частично признав вину в заговоре против США и работу в качестве иноагента.