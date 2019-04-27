Бывшему начальнику ОВД Царицыно Денису Евсюкову могут смягчить режим отбывания наказания

Евсюков приговорен к пожизненному сроку за стрельбу в московском супермаркете. Он уже отсидел десять лет. на условно-досрочное освобождение Евсюков право не имеет. Заключенному могут позволить длительные свидания с родственниками (два раза в год) и более продолжительные прогулки. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Павел Лапшов.

Между тем, представитель потерпевших Игорь Трунов заявил, что Евсюков уклоняется от выплаты компенсаций пострадавшим. По решению суда, он должен 650 тысяч рублей двоим потерпевшим. Евсюков отбывает наказание в колонии «Полярная сова» на Ямале.