«Первый канал» проверит результаты голосования в финале шоу «Голос. Дети»

Победила дочь Алсу.

«Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников», сообщил РБК источник на «Первом канале». Информацию о проверке результатов голосования подтверждает также издание «Газета.Ru» без ссылки на источник. В суперфинал по итогам зрительского голосования вышли трое конкурсантов. 11-летний Максим Ержан из Казахстана исполнил итальянскую песню «Адажио». 10-летний Валерий Кузаков из Якутска выступил с советским хитом Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

10-летняя Микелла Абрамова спела песню Дианы Гурцкой.

Победила по итогам голосования Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера «Лукойла» Ралифа Сафина. Это вызвало возмущение многих пользователей интернета, которые смотрели финал.

Максим Галкин в своем инстаграме написал, что он в шоке от итогов конкурса.