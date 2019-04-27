В Москве задержали украинского бизнесмена Павла Климца

Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.

Климец был задержан в Москве и еще 12 апреля арестован по решению судьи Хамовнического суда Марины Сыровой. Адвокаты предпринимателя обжаловали это решение в Мосгорсуде, который в итоге отправил дело на новое рассмотрение из-за нарушений уголовно-процессуального кодекса. При этом Климца оставили под стражей, а новое разбирательство пока не назначено, пишет газета «Коммерсант».

Бизнесмен обвиняется в даче взятки, но кому и за что он собирался передать деньги, пока неизвестно. При этом сам визит Климца в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы около 40 процентов активов бизнесмена в ДНР и ЛНР. Контроль над ними был утрачен после начала боевых действий в Донбассе, и предпринимателю неоднократно предлагали продать часть этого бизнеса по низкой цене либо вовсе передать ее бесплатно. Ранее Климец входил в сотню богатейших людей Украины, но сейчас, по данным Forbes, его состояние оценивается в 34 миллиона долларов.

Одним из основных активов Климца является группа компаний OLYMP. Также он занимался политикой и был депутатом Верховной Рады с 2006 по 2012 год.