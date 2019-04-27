Варвара Караулова, освобожденная условно-досрочно, покинула колонию в Вологде, — сообщает РИА-Новости.

В декабре 2016 года бывшая студентка МГУ была признана виновной в двух попытках присоединиться к ИГ (запрещена в России) и получила 4,5 года колонии общего режима. Суд счел, что девушку завербовали, после чего она бросила семью и тайно отправилась в Сирию. Караулова настаивала, что ехала в Сирию к любимому человеку Айрату Саматову, с которым с которым переписывалась три года. Правоохранительные органы называли Саматова профессиональным вербовщиком.