Самолет Як-18 упал в Хабаровском крае, погибли два человека
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.
Это не дебаты. Скорее баттл По большому счёту, президент действующий и президент, судя по всему, приходящий целый час мерились политическими писюнами. Ноль конкретики, но ведь ярко, зрелищно. На коленях стояли, жён целовали, гимн пели, в глаза друг другу пристально смотрели, панчами бросались, мемов наделали…