Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо в пасхальную ночь будет работать на час дольше – до 2-х часов

Это связано с праздничными богослужениями в храмах, сообщили «Интерфаксу» в департаменте транспорта. Кроме того, в ночь на воскресенье до 03:30 продлят работу почти 160 популярных маршрутов наземного транспорта, ночные маршруты будут работать в обычном режиме. По традиции в воскресенье к крупнейшим столичным кладбищам запустят дополнительные бесплатные автобусы. Посещение могил на Пасху вошло в обычай в советское время. Вместе с тем, это расходится с церковной традицией. Пасха – самый радостный и светлый праздник и в пасхальную неделю не поминают усопших.