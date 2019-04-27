Венесуэла планирует сегодня выйти из ОАГ, поскольку считает, что объединение действует в интересах Вашингтона

Венесуэла планирует сегодня выйти из Организации американских государств, поскольку считает, что объединение действует исключительно в интересах Вашингтона.

Подобный шаг еще более усилия изоляцию правящего режима Венесуэлы, считает преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Татьяна Ворожейкина.

В Каракасе подчеркнули, что признание Густаво Тарре Брисеньо, которого лидер оппозиции Хуан Гуайдо ранее назначил представителем Венесуэлы при организации, «грубым манипулированием, шантажом и давлением на государства-члены ОАГ».