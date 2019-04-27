Десятиклассников в Новосибирске вызвали в полицию из-за футболок, посвященных очередной годовщине Колумбайна

В Новосибирске двух старшеклассников вызвали в полицию из-за футболок, посвящённых очередной годовщине стрельбы в американской школе Колумбайн. Об этом ученики – парень и девушка рассказали порталу Медиазона.

Полиция заинтересовалась десятиклассником, который делает футболки в том числе по своим эскизам и продаёт через социальные сети. Мальчик неделю назад выпустил коллекцию из 40 штук с надписями «Гнев» и «Естественный отбор» – такие на английском языке были на футболках стрелков в школе Колумбайн. Создатель маек в инстаграме объяснил, что против стрельбы в учебных заведениях. Он сказал, что выпустил коллекцию с целью привлечь внимание к этой проблеме, о которой, как считает школьник, мало говорят в России. Группу в контакте, где футболки продавались, почти сразу заблокировали. К школьнику пришли женщины-полицейские и обвинили его в оправдании терроризма. Ещё через пару дней силовики нагрянули в школу к одной из администраторов заблокированной группы. Девушке сказали, что якобы возбуждено уголовное дело за майки на тему Колумбайна. Школьница сообщила порталу Медиазона, что её расспрашивали о постах в соцсетях. Она сказала полицейским, что только обрабатывает заказы. Портал отмечает, что у заблокированной группы было больше тысячи подписчиков, у инстаграм-аккаунта около пятисот.

Стрельба в школе Колумбайн произошла 20 лет назад. Двое учеников убили 13 человек, ещё 23 ранены. Старшеклассники, которые устроили массовую бойную, как выяснили были поклонниками неофашизма и приурочили нападение к дню рождения Гитлера.