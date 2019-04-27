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09:00, 27 апреля 2019

Украинского мультимиллионера Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, 51-летнего бизнесмена поместили под стражу 12 апреля. Точная причина его задержания неизвестна. Собеседник издания утверждает, что визит предпринимателя в Москву связан с обсуждением его активов в Донбассе, которых он фактически лишился в 2014 году.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест. По словам представителей холдинга, в последнее время глава компании часто получал предложения переписать или продать за бесценок свой бизнес на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.



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