Украинского мультимиллионера Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, 51-летнего бизнесмена поместили под стражу 12 апреля. Точная причина его задержания неизвестна. Собеседник издания утверждает, что визит предпринимателя в Москву связан с обсуждением его активов в Донбассе, которых он фактически лишился в 2014 году.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест. По словам представителей холдинга, в последнее время глава компании часто получал предложения переписать или продать за бесценок свой бизнес на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.