Во Франции ожидается очередная, 24-я по счету акция «желтых жилетов»

В этот раз «столицей» манифестации должен стать Страсбург, куда, как ожидается, прибудут участники движения из других стран. Акция начнется в 14:00 мск на площади Звезды, откуда колонны направятся к зданию Европарламента. Опасаясь беспорядков, власти ввели запрет на любые демонстрации в центре города, в районе вокзала, а также по периметру учреждений Евросоюза.



Президент Франции Эммануэль Макрон готов сменить методы своей политики, чтобы устранить накопившиеся недоразумения. Об этом глава французской республики заявил на своей первой пресс-конференции. Макрон отметил, что приветствует справедливые требования «желтых жилетов».