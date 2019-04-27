Тела по меньшей мере 15 человек, в том числе шестерых детей, найдены в одном из домов на востоке Шри-Ланки

Ранее там произошла перестрелка между военными и членами, предположительно, запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя ВС страны. В свою очередь портал «Ньюсферст» информирует, что в упомянутом доме также прогремел взрыв. Ранее портал сообщал, что два военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека пострадали в городе Калмунай при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии Шри-Ланки. Это произошло во время рейдов по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников.