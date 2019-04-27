Нарушение правил эксплуатации электрооборудования рассматривается в качестве одной из причин пожара на заводе Красмаш

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования рассматривается в качестве одной из основных версий причин пожара на территории завода «Красмаш» в Красноярске. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Ожидается, что работы на месте завершатся до конца дня.

Пожар возник минувшим вечером в складском помещении, где хранилось холодильное оборудование завода «Бирюса». Площадь пожара достигла 20 тысяч кв. м, угрозы распространения огня на другие объекты не было. Возгорание привело к частичному обрушению кровли на площади 2,5 тыс. кв. м.