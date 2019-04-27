Фонтаны Петергофа начнут работать с сегодняшнего дня

Официальное открытие планируют провести через несколько недель.

Музей-заповедник Петергоф вступает в летний сезон: теперь фонтаны – в их числе «Самсон» и «Большой каскад» – будут работать каждый день практически до восьми часов вечера. Кстати, время их функционирования увеличили впервые – в прошлые сезоны фонтаны выключались на несколько часов раньше. Цена на посещение Петергофа, как сообщают в пресс-службе музея-заповедника, останется прежней, однако теперь после шести часов вечера студенты, пенсионеры и другие льготники смогут попасть на территорию бесплатно. К тому же городские власти оборудовали возле Петергофа сразу три парковки для автомобилей и туристических автобусов: в общей сумме на них сможет уместиться около 700 машин. Торжественная церемония запуска фонтанов начнётся в 11 часов, однако на самом деле их включают в этом году уже не первый раз – в начале этого месяца их запускали для проверки.

Праздник открытия фонтанов пройдёт позже – он намечен на 18 мая. В Петергофе к этому дню готовят театрализованное представление.