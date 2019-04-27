Венесуэла планирует сегодня выйти из Организации американских государств

В правительстве, контролируемом Николасом Мадуро заявили, что не станут оставаться объединении, подконтрольном США.

Отношения между Венесуэлой и ОАГ разладились достаточно давно, еще до массовых протестных движений последнего времени и появления на ведущих ролях оппозиционера Хуана Гуайдо. В апреле 2017-го министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что такое решение уже принято и отводила на формальности, связанные с выходом как раз два года. В заявлении дипломата тогда говорилось, что «Боливарианская республика не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими интересами администрации США». В самой организации поначалу говорили, что выход в одностороннем порядке сложно представить и заявляли, о том, что в Венесуэлы должны начаться процессы демократизации. После того, как признанный многими странами временными главой Венесуэлы Хуан Гуайдо назначил в ОАГ своего представителя, и того поддержали в Вашингтоне, администрация остающегося у власти президента Мадуро заявила что не станет поддерживать отношений с организацией.



О необходимости начать процедуру приостановки членства Венесуэлы в Организации американских государств еще в июне прошлого года заявлял и госсекретарь США Майк Помпео.