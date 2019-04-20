Мария Бутина, приговоренная в США к 1,5 годам за деятельность в интересах России, не планирует подавать апелляцию

Об этом сообщил ТАСС отец россиянки Валерий Бутин. Освобождение дочери до осени он считает маловероятным. Ранее адвокат Роберт Дрисколл сказал, что защита изучит возможность подачи жалобы, но не возлагает на это больших надежд: в связи с заключенной сделкой со следствием «право подачи апелляции ограничено». Юрист надеется на возвращение Бутиной в Россию осенью с учетом уже проведенных в заключении 9 месяцев.

Приговор россиянке политизирован и вызывает разочарование, сказала «Эху» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Бутина «тяжело переживает эту ситуацию, ее состояние здоровья вызывает большие опасения и тревогу», добавила Москалькова.