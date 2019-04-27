В Кирове сегодня пройдет митинг, посвященный вопросам образования

Его участники потребуют построить новые школы и детские сады и ликвидировать очереди.

Кировские родители и учителя, а также другие жители города сегодня соберутся, что высказать протест против ситуации, сложившейся в образовательной сфере. Митинг, организованный «Комитетом защиты прав матерей», начнется в 11 утра в сквере Борцов Революции, у стадиона «Динамо». Цели акции перечислены на странице местного отделения ЛДПР во «ВКонтакте». По итогам мероприятия планируется принять резолюцию на имя президента Владимира Путина с предложениями по устранению проблем. Прежде всего, активисты требуют за два года решить вопрос с очередями в детские сады, и для этого, по их мнению, надо построить новые учреждения. Кроме того, местные жители рассчитывают на получение компенсации в размере прожиточного минимума, которая будет выплачиваться в том случае, если ребенка не обеспечат местом в детском саду.

Своей очереди на получение путевки в детский сад в Кирове ждут около двух тысяч детей.