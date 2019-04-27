Правительства Японии и США договорись активизировать переговоры по торговому соглашению, чтобы в скором времени этот документ был подписан. Об этом сообщил министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров премьера Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер выразил надежду, что странам удастся заключить торговое соглашение уже в мае, когда у него состоится государственный визит в Японию.