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07:30, 27 апреля 2019

МИД Украины работает над новыми антироссийскими санкциями из-за решения о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

МИД Украины работает над новыми антироссийскими санкциями из-за решения о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Об этом сообщил глава ведомства Павел Климкин в эфире телеканала «Интер». Он подчеркнул, что Киев будет настаивать на введении не персональных санкций, как было после инцидента в Керченском проливе, а более жестких — секторальных или экономических ограничений. По его словам, «есть определенные креативные идеи», которые он озвучивать пока не стал.



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