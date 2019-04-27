Сегодня двумя матчами открывается 26 тур чемпионата России по футболу

Игровые моменты во встречах игрового дня соседствуют с экономическими.

Ростов после двух поражений подряд откатился на восьмое место, но сегодня может поправить свои дела, поскольку играет с Анжи, занимающем предпоследнее место в таблице. Накануне появилась информация, что у махачкалинской команды может появиться новый спонсор, который готов закрыть все долго. Для ростовчан это не слишком хорошая новость, поскольку сообщение может воодушевить футболистов Анжи, а играть в футбол они умеют и шансов остаться в Лиге не потеряли. Динамо принимает в Химках Ахмат. При определенном стечении обстоятельств бело-голубые еще могут попасть в переходные игры, которые бывают совершенно непредсказуемыми и этой участи лучше избежать. В московском клубе тоже продолжается реорганизация и передача власти от одного собственника к другому. Неизвестность не располагает к стабильности.

Канал Матч ТВ покажет встречу Динамо и Ахмата, начиная с 19 часов.