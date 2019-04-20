Сегодня должно вступить в законное силу решение об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой

Сегодня должно вступить в законное силу решение об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой, известной как Варвара Караулова. Она была осуждена на 4,5 года колонии за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Прокуратура не стала обжаловать решение об УДО, сообщил «Эху» адвокат бывшей студентки МГУ Сергей Бадамшин.

Варвара Караулова может выйти на свободу в ближайшие дни, добавил Бадамшин. Девушка провела в колонии 2 года и 5 месяцев.