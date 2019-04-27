Против активистки из Архангельска, призвавшей выйти на шествие против свалок, применили закон о фейковых новостях

Против активистки из Архангельска, призвавшей в соцсети выйти на несогласованное шествие и митинг против мусорных свалок, применили закон о фейковых новостях. Женщине грозит штраф до 300 тысяч рублей.

На Елену Калинину – одного из организаторов антимусорной акции в Архангельске и мать троих детей составили несколько протоколов об административном нарушении. Теперь ей грозит суд по недавно принятому закону о фейковых новостях. Это первый случай возбуждения дела по новому закону, предполагает портал Медиазона. Месяц назад на странице активистки в соцсети В контакте появилось сообщение о месте проведения шествия и митинга против строительства мусорного полигона у станции Шиес. Полицейские считают, что Калинина разместила пост прекрасно зная, что акция не была согласована и не могла быть проведена, следовательно информация недостоверная. Мероприятие в Архангельске, тем не менее, прошло 7 апреля и собрало около трёх тысяч человек. После его окончания некоторые активисты остались в центре города, объявив бессрочный протест. Калинину как сообщил её адвокат региональному порталу 29.ru, обвиняют в распространении недостоверной общественно значимой информации, что привело к созданию помех функционированию транспортной инфраструктуры. Женщине грозит штраф до 300 тысяч рублей.

По данным портала 29.ru за акцию в Архангельске суды оштрафовали более 30ти активистов. Сумма штрафов приближается к миллиону рублей. Калинину ранее оштрафовали на 47 тысяч. Несмотря на это в Архангельске бессрочная акция против строительства мусорного полигона продолжается.