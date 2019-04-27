Дональд Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией в мае

Президент США Дональд Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией уже в мае, когда у него намечен государственный визит в эту страну. Об этом он сообщил во время встречи в Белом доме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Американский лидер также отметил, что будет обсуждать с Абэ торговлю и вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Гоава Белого дома станет первым иностранным лидером, который встретится с новым императором страны. Нарухито взойдет на

престол 1 мая после отречения его отца Акихито.