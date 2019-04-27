Очередные протестные акции пройдут сегодня во Франции. Предложению Эммануэля Макрона по корректировке курса не хватает конкретики. Создается впечатление, что глава государства не понимает проблем своих граждан. Об этом после выступления Макрона заявили представители «желтых жилетов».

Оппозиционные политики также осудили Макрона за отсутствие конкретики. Некоторые из них считают, что нынешние послабления вскоре превратятся в новые налоги для граждан.