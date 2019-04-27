Тела 15 человек, в том числе шестерых детей, найдены на востоке Шри-Ланки, где ранее произошла перестрелка

Тела, по меньшей мере, 15 человек, в том числе шестерых детей, найдены в одном из домов на востоке Шри-Ланки, где ранее произошла перестрелка. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя ВС страны. Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки начала масштабную операцию по поиску террористов, причастных к организации серии взрывов в минувшее воскресенье. Накануне солдаты национальной армии убили двух боевиков, предположительно, принадлежащих к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». 20 человек задержаны.