В центре Москвы сегодня перекроют дороги из-за Пасхи. Ограничения движения связаны с праздничными богослужениями.

Сегодня с шести утра будет перекрыт Елоховский проезд, расположенный неподалеку от метро Бауманская. Ограничения снимут лишь в ночь на воскресенье. Водителей просят заранее планировать маршрут. В Мосгортрансе пояснили, что изменения связаны с проведением крестного хода у Богоявленского собора и будут действовать до его окончания. Кроме того, планируется увеличить интервалы на нескольких автобусных и троллейбусных маршрутах. Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского паркинга сообщает, что доступ к платным парковкам в Елоховском проезде также будет ограничен. Всего в районе перекрытия расположено 62 парковочных места.

Между тем, власти Москвы решили продлить работу метро на Пасху. На МЦК составы также будут ходить до двух часов ночи, а интервал движения поездов составит 10 минут.

Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя и раздаст верующим благодатный огонь.