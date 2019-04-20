Майор ракетных войск в отставке Владимир Скубак проводит сухую голодовку рядом со зданием Администрации президента

Майор ракетных войск в отставке Владимир Скубак уже неделю проводит сухую голодовку рядом со зданием Администрации президента в Москве.

Как рассказал «Эху» Скубак, он съездил в Украину за сыном своей бывшей жены, оставившей ребенка в детском доме. За самовольную поездку Владимир Скубаку пришлось уволиться со службы и он остался без жилья.

Пытаясь оспорить это решение, Владимир Скубак прошел все судебные инстанции, но ничего не добился и решил выйти на пикет у Администрации президента.