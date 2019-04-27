Пожарные ликвидировали открытое горение на территории завода «Красмаш» в Красноярске

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, отметив, что работы по полной ликвидации могут занять еще достаточно времени, так как остается немало тлеющих и дымящихся участков.

Минувшим вечером загорелась кровля цеха по производству холодильных установок, расположенного на территории завода «Красмаш». По данным краевого главка МЧС, площадь пожара составляла 20 тысяч квадратных метров. Частично обрушилась кровля на площади в 2,5 тыс. кв. м. Угрозы распространения огня на другие объекты не было. Причина пожара устанавливается.