Дети американских дипломатов покинут Шри-Ланку из-за риска новых терактов

Такое распоряжение дал Госдепартамент США. Уровень опасности страны подняли до третьего, при котором рекомендуется отказаться от поездки. Американское внешнеполитическое ведомство также разрешило добровольный выезд нештатных госслужащих и членов их семей.

Накануне на Шри-Ланке во время полицейской спецоперации произошли три новых взрыва, позже были задержаны трое подозреваемых в совершении терактов. В результате серии взрывов 21 апреля погибли около 360 человек, еще 500 пострадали. Ответственность за них взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».