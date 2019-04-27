На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»

ОБСЕ сообщает, что наблюдатели на пункте пропуска «Донецк» заметили накануне утром «Газель» и два «КамАЗа», прибывшие с территории России. На грузовиках были надписи на русском языке «Спасение в горах». Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины. При этом на всех трех машинах были включены синие аварийные огни. Ранее в МЧС сообщили, что по просьбе властей ЛНР направили сотрудников ведомства на шахту «Схидкарбон» в поселке Юрьевка, где произошло обрушение породы. По словам главы самопровозглашенной республики Леонила Пасечника, авария произошла из-за взрыва метана. Под землей оказались 17 горняков. Тела пятерых подняли на поверхность, судьба 12 пока неизвестна.