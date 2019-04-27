«Желтые жилеты» готовятся провести очередную, 24-ю по счету, общенациональную протестную акцию во Франции

В этот раз «столицей» манифестации должен стать Страсбург, куда, как ожидается, прибудут участники движения из других стран. Акция должна начаться в 14:00 мск на площади Звезды, откуда колонны

направятся к зданию Европарламента. Согласно информации в «Фейсбуке», мероприятие заинтересовало более 3,5 тысяч пользователей. Опасаясь беспорядков, власти объявили о запрете на любые демонстрации в центре города, в районе вокзала, а также по периметру учреждений Евросоюза.