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04:05, 27 апреля 2019

Российский МИД раскритиковал решение американского суда в отношении россиянки Марии Бутиной

«Этот приговор — позорное пятно на американской судебной системе, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ», — заявили в ведомстве. На официальной странице МИД во ВКонтакте изменилась аватарка: на ней иображена фотография Бутиной и хэштег #FreeMariaButina. С критикой приговора также выступило посольство России в США. Представители дипмиссии назвали решение «вопиющим беззаконием» и «параноидальной русофобией». Накануне суд в Вашингтоне приговорил 30-летнюю россиянку к 18 месяцам тюрьмы с последующей депортацией за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».



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