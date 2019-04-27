Российский МИД раскритиковал решение американского суда в отношении россиянки Марии Бутиной

«Этот приговор — позорное пятно на американской судебной системе, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ», — заявили в ведомстве. На официальной странице МИД во ВКонтакте изменилась аватарка: на ней иображена фотография Бутиной и хэштег #FreeMariaButina. С критикой приговора также выступило посольство России в США. Представители дипмиссии назвали решение «вопиющим беззаконием» и «параноидальной русофобией». Накануне суд в Вашингтоне приговорил 30-летнюю россиянку к 18 месяцам тюрьмы с последующей депортацией за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».