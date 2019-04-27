В Москве арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен. По данным издания, уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере возбудили в Следственном управлении Следственного комитета по Центральному округу Москвы. Суд отправил предпринимателя в СИЗО 12 апреля, позже адвокаты обжаловали решение, и апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила постановление об аресте, но его оставили под стражей. Климец мог приехать в Москву чтобы обсудить свои активы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, контроль над которыми он потерял в 2014 году после начала конфликта в Донбассе, пишет «Коммерсантъ». По словам собеседника издания, в последнее время бизнесмену неоднократно приходили предложения переписать, либо по очень низкой цене продать часть этого бизнеса.