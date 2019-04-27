«Первый канал» проверит процедуру подведения итогов в финале шоу «Голос.Дети»

Были замечены признаки аномального голосования в пользу одного из участников, сообщили источники РБК.

По итогам зрительского СМС-голосования победу в телевизионном конкурсе одержала 10-летняя дочь певицы Алсу. Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, поддержали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея. Интернет-пользователи разругали выступления дочери Алсу. Ее победу назвали купленной, а сами номера — позором.