Джо Байден, объявивший о начале президентской кампании, на 6% обошел по популярности Дональда Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший о начале президентской кампании, на 6% обошел по популярности действующего главу государства Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Harris X, проведенного по заказу газеты The Hill. Согласно результатам исследования, 43% респондентов заявили о намерении поддержать Байдена на предстоящих в 2020 году выборах. За Трампа готовы проголосовать 37%. Еще 15% не определились, 5% намерены голосовать за другого кандидата, отмечает газета.