Осужденная в США Мария Бутина может выйти на свободу в ноябре, считает ее адвокат Роберт Дрисколл. Об этом он сказал по завершении заседания вашингтонского суда, на котором россиянке вынесли приговор. Она получила полтора года лишения свободы за участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Под стражей 30-летняя россиянка провела уже чуть более 9 месяцев. Юрист сообщил, что защита изучит возможность подачи апелляции, но не возлагает на это больших надежд, поскольку в связи с заключенной в декабре сделкой со следствием «право подачи апелляции ограничено».