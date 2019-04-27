Банкноты номиналом в 500 евро больше не будут выпускаться

Вчера истёк срок, отпущенный центробанкам Германии и Австрии, где этих купюр больше всего в обороте, для прекращения их выпуска. Остальные 17 стран еврозоны перестали их печатать ещё в январе. Банкноты остаются законным платёжным средством и не будут принудительно изыматься из оборота.

Решение прекратить выпуск 500-евровых банкнот было принято в 2016 году. Причина в том, что их часто использовали в незаконных целях, для отмывания денег, взяток и даже финансирования терроризма.